Илон Маск призвал США восстановить нормальные отношения с Россией

Американский бизнесмен Илон Маск призвал США нормализовать отношения с Россией. «Нам нужно найти мир на Украине, и я думаю, нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией», — цитирует его The Wall Street Journal.
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