В школах Петербурга – вспышка ОРВИ: частично приостановлен учебный процесс

Показатель заболеваемости ОРВИ в Петербурге резко вырос на 60,23 процента.За неделю с 9 по 15 сентября показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге резко вырос на 60,23 процента, сообщили в Роспотребнадзоре.