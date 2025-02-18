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Экс-директор "Краснодара" Толстиков: трансферные цифры "Зенита" пугают

Экс-директор "Краснодара" Толстиков: трансферные цифры "Зенита" пугают

Бывший главный скаут и технический директор "Краснодара" Александр Толстиков заявил, что с петербургским "Зенитом" в Российской премьер-лиге (РПЛ) очень сложно конкурировать из-за финансовой составляющей и сумм, которые клуб тратит на покупку новых футболистов.

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