Арестович объявил о планах баллотироваться в президенты Украины и предложил оставить России аннексированные территорииБывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о намерении участвовать в следующих выборах главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)