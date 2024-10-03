Мирошник: Россия регулярно направляет ООН данные о преступлениях ВСУ

Зачастую агентство эти данные игнорирует Министерство иностранных дел России регулярно направляет Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях украинской армии, в том числе в отношении российских военнопленных, однако в своем большинстве агентство эти данные игнорирует, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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