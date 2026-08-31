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Мотор Bosch мощностью 0,95 л.с., полноценная подвеска, гидравлические тормоза и батарея 800 Вт·ч. Представлен электровелосипед-кроссовер Tavano Pro Wave

Мотор Bosch мощностью 0,95 л.с., полноценная подвеска, гидравлические тормоза и батарея 800 Вт·ч. Представлен электровелосипед-кроссовер Tavano Pro Wave

Крутящий момент мотора достигает 90 Н·м Представлен Raymon Tavano Pro Wave — полноразмерный туристический электровелосипед, который производитель относит к категории SUV e-bike.

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