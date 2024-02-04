Представительство торгово-промышленной палаты Ирана планируют открыть в Актау

Иран планирует открыть представительство торгово-промышленной палаты провинции Мазендеран в Актау. Директор торгово-промышленной палаты Мазендерана Али Тагипур сообщил, что рынок Казахстана очень важен для Ирана.
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