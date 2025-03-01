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«Рабочая партия Курдистана» приняла неожиданное решение в отношении Анкары

«Рабочая партия Курдистана» приняла неожиданное решение в отношении Анкары

AHaber: «Рабочая партия Курдистана» объявила прекращение огня с Анкарой Курдский политик Ахмет Тюрк зачитывает послание Абдуллы Оджалана : «Я призываю к разоружению и беру на себя историческую ответственность за этот призыв» «Рабочая партия Курдистана», которая считается террористической организацией в Турции, объявила о прекращения огня с Анкарой с 1 марта, сообщает AHaber со ссылкой на руководящий комитет РПК.

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