Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Французский военный аналитик: союзники Киева стратегически просчитались, не поняв, что война на Украине имела экзисте...Россия — не корм ...
  • Юрий Ильинов
    Financial Times: команда Трампа считает, что «Северный поток-2» можно использовать на переговорах по конфликту России...В Кремле назвали ...
  • Юрий Ильинов
    В России и США есть большой опыт по таким соглашеним. Всё уже давно разработано соответствующими исследовательскими о...Должно ли сокраще...

Россия — не корм для США в войне с Китаем

Россия — не корм для США в войне с Китаем

Россия — не корм для США в войне с Китаем Сегодня мы поговорим о той стороне российско-американских отношений, которую пока не трогают аналитики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Французский военный аналитик: союзники Киева стратегически просчитались, не поняв, что война на Украине имела экзистенциальное значение для Москвы Во французской прессе опубликовано интервью с одним из наиболее востребованных по Франции аналитиков в области военной стратегии. Речь идёт о человеке по имени Ольвье Заец (Olivier Zajec), который является профессором международных отношений в Лионском университете, руководителем Института стратегических и оборонных исследований, автором многочисленных трудов по вооружённым конфликтам XXI века. Профессор Оливье Заец делится своей точкой зрения на украинский конфликт и на роль в нём Европы и всего так называемого коллективного Запада. Французский эксперт: Союзники Киева допустили стратегический просчёт, не поняв, что война на Украине имела экзистенциальное значение для Москвы. Профессор в интервью Le Figaro говорит о том, что «для основных игроков этого конфликта пришло время забрать свои выигрыши». Оливье Заец: Беспрецедентная жестокость на встрече Трампа и Зеленского показывает, что мы переживаем нечто гораздо большее, чем просто поворотный момент. Это конец эпизода, сосредоточенного исключительно на поисках военного превосходства. Вашингтон посылает недвусмысленные сигналы о том, что продолжать игру, рискуя на новых ставках, он не собирается. Зеленский никак не может этого понять. И потому рискует остаться за столом один, когда игра уже будет окончена, а свет в зале выключен. Французский профессор отмечает, что если бы на Западе изначально пришли к пониманию, насколько важен для России этот вооружённый конфликт – важен экзистенциально – то, сегодня не возникло бы такой ситуации, которая «взорвалась» в Овальном кабинете Белого дома. Заец констатирует, что у ведущих игроков интересы радикально отличаются от того, что заявляют в Киеве.
Ответить
22 час.
наверх