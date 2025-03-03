Юрий Ильинов

Французский военный аналитик: союзники Киева стратегически просчитались, не поняв, что война на Украине имела экзистенциальное значение для Москвы Во французской прессе опубликовано интервью с одним из наиболее востребованных по Франции аналитиков в области военной стратегии. Речь идёт о человеке по имени Ольвье Заец (Olivier Zajec), который является профессором международных отношений в Лионском университете, руководителем Института стратегических и оборонных исследований, автором многочисленных трудов по вооружённым конфликтам XXI века. Профессор Оливье Заец делится своей точкой зрения на украинский конфликт и на роль в нём Европы и всего так называемого коллективного Запада. Французский эксперт: Союзники Киева допустили стратегический просчёт, не поняв, что война на Украине имела экзистенциальное значение для Москвы. Профессор в интервью Le Figaro говорит о том, что «для основных игроков этого конфликта пришло время забрать свои выигрыши». Оливье Заец: Беспрецедентная жестокость на встрече Трампа и Зеленского показывает, что мы переживаем нечто гораздо большее, чем просто поворотный момент. Это конец эпизода, сосредоточенного исключительно на поисках военного превосходства. Вашингтон посылает недвусмысленные сигналы о том, что продолжать игру, рискуя на новых ставках, он не собирается. Зеленский никак не может этого понять. И потому рискует остаться за столом один, когда игра уже будет окончена, а свет в зале выключен. Французский профессор отмечает, что если бы на Западе изначально пришли к пониманию, насколько важен для России этот вооружённый конфликт – важен экзистенциально – то, сегодня не возникло бы такой ситуации, которая «взорвалась» в Овальном кабинете Белого дома. Заец констатирует, что у ведущих игроков интересы радикально отличаются от того, что заявляют в Киеве.