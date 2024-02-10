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Рогов: ликвидирован полковник ВСУ Виталий Черкас

Рогов: ликвидирован полковник ВСУ Виталий Черкас

Telegram-канал ukrainian_guide Еще один старший офицер ВСУ был ликвидирован в ходе боестолкновения. Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, о ликвидации полковника Вооруженных сил Украины Виталия Черкаса.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Собаке собачья смерть, а наши пацаны - красавчики, уконтрапупили мерзоту, моё почтение профессионалам!!!
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Земля навозом
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16 час.

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