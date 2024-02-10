Рогов: ликвидирован полковник ВСУ Виталий Черкас

Telegram-канал ukrainian_guide Еще один старший офицер ВСУ был ликвидирован в ходе боестолкновения. Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов, о ликвидации полковника Вооруженных сил Украины Виталия Черкаса.