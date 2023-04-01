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Sohu: Си разгадал антироссийскую уловку Зеленского с приглашением посетить Украину

Sohu: Си разгадал антироссийскую уловку Зеленского с приглашением посетить Украину

Федеральное агентство новостей Зеленский обманом попытался заманить руководителя Китая на встречу в Киев, чтобы посеять раздор между Москвой и Пекином.

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