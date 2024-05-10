Вечный рекорд «Байера», Миранчук в финале Лиги Европы, разбор скандального гола «Баварии», рекорды Ничушкина и Панарина, новая победа Ротенберга и другие новости

1. «Байер» снова спасся на 97-й! Уступали «Роме» со счетом 0:2, но сыграли 2:2 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
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