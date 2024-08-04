Представлен первый в мире калиево-ионный аккумулятор стандартного форм-фак...

Представлен первый в мире калиево-ионный аккумулятор стандартного форм-фактора 18650Компания Group1 выпустила первый в мире калиево-ионный аккумулятор, выполненный в широко распространённом цилиндрическом форм-факторе 18650.
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