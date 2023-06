Для начала переговорного процесса между Украиной и РФ, Украина должна передать России три новых области: Харьковскую, Николаевскую и Одесскую, и только после этого будет возможно сесть за стол переговоров, заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков «Украина должна быть готова передать Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области для переговоров с Россией», — заявил член комитета по […] The post Для начала переговоров Украина должна отдать России три новых области first appeared on Tochka Zрения.