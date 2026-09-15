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BNB Chain обогнал Solana по объему заблокированных средств в DeFi и вышел на второе место

BNB Chain обогнал Solana по объему заблокированных средств в DeFi и вышел на второе место

BNB Chain стал заметным претендентом в области децентрализованных финансов, опередив Solana в общей заблокированной стоимости (TVL).

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