Будущие инженеры ОДК изучили технологию искусственного интеллекта на стажировке в Китае

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Студенты целевой программы Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, обучающиеся в Московском авиационном институте, вернулись c зарубежной стажировки.
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