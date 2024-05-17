НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

Новиков о позиции «Спартака» по Цыплакову: «Руководители клуба не прогибаются и не идут на поводу, это делает им честь. Они ведут себя открыто, ни с кем не заигрывая»

16 мая нападающий перешел в «Айлендерс» на фоне неудачных переговоров со «Спартаком». «Я должен отметить принципиальную позицию «Спартака» по Хохлачеву и Цыплакову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх