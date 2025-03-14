Счетная палата в 2024 году выявила нарушения и недостатки на 1,15 трлн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Счетная палата РФ по результатам контрольных мероприятий выявила более 4 тысяч нарушений и недостатков на общую сумму более 1,15 триллиона рублей, сообщил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании Совета Федерации.
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