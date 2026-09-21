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Царьград

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В Москве на выходных потеплеет до +22 градусов

В Москве на выходных потеплеет до +22 градусов

В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье воздух прогреется до +22 °C, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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