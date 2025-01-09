Названо число иностранных наемников, которым внесли приговоры в 2024 году

Генпрокуратура России: в 2024 году суды вынесли приговоры свыше 50 наемникам ВСУ Российские суды в 2024 году заочно вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам, принимавшим участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре РФ.