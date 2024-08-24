WP: США могут скорректировать помощь Киеву после атаки на Курскую область

В Вашингтоне на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область обсуждают возможность корректировки содержания пакетов военной помощи Киеву, сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на американского чиновника.
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