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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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1 зимний спортивный фестиваль Минского тракторного завода и предприятий МТЗ-ХОЛДИНГа.

1 зимний спортивный фестиваль Минского тракторного завода и предприятий МТЗ-ХОЛДИНГа.

2 марта в санатории ´Рудня´ проходил 1 зимний спортивный фестиваль Минского тракторного завода и предприятий ´МТЗ-ХОЛДИНГа´Команда Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов также приняла участие в фестивалеПоздравляем ребят и благодарим за участие.

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