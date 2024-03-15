2 марта в санатории ´Рудня´ проходил 1 зимний спортивный фестиваль Минского тракторного завода и предприятий ´МТЗ-ХОЛДИНГа´Команда Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов также приняла участие в фестивалеПоздравляем ребят и благодарим за участие.
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