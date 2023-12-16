Госкомиссия одобрила заправку и старт ракеты «Союз-2.1б» с Байконура

Заправка и старт ракеты «Союз-2.1б» одобрены государственной комиссией на Байконуре. «Роскосмос» сообщает, что старт ракеты назначен на 12:17:48 по московскому времени, она отправит на орбиту гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2.
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