Госкомиссия одобрила заправку и старт ракеты «Союз-2.1б» с Байконура

Заправка и старт ракеты «Союз-2.1б» одобрены государственной комиссией на Байконуре. «Роскосмос» сообщает, что старт ракеты назначен на 12:17:48 по московскому времени, она отправит на орбиту гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2.