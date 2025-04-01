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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Будет тяжело". Как барнаульский ФК "Темп" планирует попасть в профессиональный футбол

"Будет тяжело". Как барнаульский ФК "Темп" планирует попасть в профессиональный футбол

"Темп" ищет спонсоров, без которых стать профессиональным клубом у него не получится Порядка 70 млн рублей нужно барнаульскому ФК "Темп", чтобы заявиться в профессиональный футбол, а именно во Вторую лигу чемпионата России, где сейчас играет "Динамо Барнаул".

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