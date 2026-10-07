Сердце, печень и кости: доктор Мясников раскрыл неожиданную правду о кофе

Известный врач разрушил главный миф о популярном напитке.Кофе на протяжении долгих лет остается одним из самых спорных напитков: одни считают его опасным для сердца и давления, другие уверены, что без него невозможно начать день.
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