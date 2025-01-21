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Царьград

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Генерал Романенко о зависимости Украины от Запада и риске потери Покровска

Генерал Романенко о зависимости Украины от Запада и риске потери Покровска

Генерал-лейтенант Романенко сообщил, что украинские войска могут потерять контроль над Красноармейском из-за неэффективной мобилизации и зависимости от западной помощи, что осложняет сдерживание русских сил в текущей ситуации.

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