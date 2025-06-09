С певицы Земфиры* начали взыскивать задолженность по коммунальным платежам

Судебные материалы о долгах поступили в суд столицы Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении российской рок-исполнительницы Земфиры (внесена в РФ в реестр иноагентов) по неоплаченным коммунальным платежам, пишет 9 июня ТАСС.
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