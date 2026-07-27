Теперь у Samsung будет восемь флагманских моделей смартфонов каждый год

Новый Galaxy Z TriFold запущен в производствоSamsung Electronics готовится выпустить преемника складного телефона Galaxy Z TriFold в следующем году, а также расширить линейки флагманских смартфонов до восьми моделей в год.
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