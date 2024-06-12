А в это время в областной столице. 150 волонтеров пронесли стометровый триколор по Аллее Героев до нижней террасы Центральной набережной Волгограда в рамках флешмоба «Флаг России».
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А в это время в областной столице. 150 волонтеров пронесли стометровый триколор по Аллее Героев до нижней террасы Центральной набережной Волгограда в рамках флешмоба «Флаг России».