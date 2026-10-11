Брянцам обещают осенние грозы и до 18 градусов тепла в понедельник

Ночью возможны грозы, ветер усилится до 12 м/с днём, температура от 7 до 18 градусов.По информации Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в регионе ожидается облачная погода.
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