В ФНС разъяснили порядок формирования чеков при сбоях в сервисах «Яндекса»

Из-за технических неполадок в «Яндексе» некоторые клиенты не могут получить кассовые чеки за оказанные услуги или покупки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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