Врач Прощаев: соблюдение четырех правил обеспечивает здоровую старость

Старость бывает двух видов: здоровое старение и патологическое. Первое предполагает сохранение большинства функций: двигательных, сенсорных (обоняние, осязание, слух, зрение, тактильная чувствительность, температурная чувствительность), когнитивных, психологических и другие.
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