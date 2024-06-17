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Врач Прощаев: соблюдение четырех правил обеспечивает здоровую старость

Врач Прощаев: соблюдение четырех правил обеспечивает здоровую старость

Старость бывает двух видов: здоровое старение и патологическое. Первое предполагает сохранение большинства функций: двигательных, сенсорных (обоняние, осязание, слух, зрение, тактильная чувствительность, температурная чувствительность), когнитивных, психологических и другие.

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