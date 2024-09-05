Сила в правде
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Сила в правде

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Десять разбитых надежд воинствующей Украины

Десять разбитых надежд воинствующей Украины

Нет во Вселенной более доверчивой нации, нежели евроукраинская. Она, словно бабёнка, которая не устаёт верить каждому, кто говорит, что точно женится, несмотря на то что, если всех обещавших поставить друг на друга, можно добраться до стратосферы.

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