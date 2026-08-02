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Аргументы недели

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«Коврик» из триколора: мигранты в Нижегородской области вытирают ноги о Государственный флаг РФ

«Коврик» из триколора: мигранты в Нижегородской области вытирают ноги о Государственный флаг РФ

В Нижегородской области произошел вопиющий случай неуважения к государственной символике. Трудовые мигранты из Узбекистана, приехавшие в Россию на заработки, приобрели флаг с гербом РФ и постелили его у входа, используя в качестве коврика для грязной обуви.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Это результат работы правительства принявшего спонтанное решение по мигрантам не прикладывая головы! Да и живут в квартире как видно. А есть ветераны СВО и живут на съёмных и не квартирах, а малосемейках!
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