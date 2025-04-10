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Летчик оценил переход космонавта Зубрицкого на сторону России

Летчик оценил переход космонавта Зубрицкого на сторону России

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил Aif.ru, что российский космонавт Алексей Зубрицкий, ранее служивший в Военно-воздушных силах Украины (ВСУ) и приговоренный там к 15 годам лишения свободы, сам сделал свой выбор в 2014 году остаться в России.

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