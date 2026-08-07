Политика как он...
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Политика как она есть

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«Нас ненавидят»: в Раде признали провал отношений с союзником

«Нас ненавидят»: в Раде признали провал отношений с союзником

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в эфире YouTube-канала Натальи Влащенко, что украинские власти испортили отношения с Польшей из-за недальновидной политики и попыток возвеличить исторических коллаборационистов.

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