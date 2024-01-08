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Захарян о «Сосьедаде»: «Почувствовал уверенность после игры с «Зальцбургом», стали давать больше времени. Альгуасиль – супертренер, не дает покоя на тренировках»

Захарян о «Сосьедаде»: «Почувствовал уверенность после игры с «Зальцбургом», стали давать больше времени. Альгуасиль – супертренер, не дает покоя на тренировках»

– Были у тебя моменты отчаяния, что все не так происходит и зря поехал? – Нет, почему, все поддерживают.

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