Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 17 апреля.ОвенВ начале дня лучше действовать самостоятельно, рассчитывать только на собственные силы, ни от кого не ожидать одобрения.
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