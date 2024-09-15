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Предложение Зеленского о заморозке конфликта его советник назвал фейком

Предложение Зеленского о заморозке конфликта его советник назвал фейком

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал фейком информацию о том, что Владимир Зеленский готов предложить России прекращение огня на отдельных участках зоны СВО, о чем написала накануне немецкая газета Bild.

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