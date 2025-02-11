Стоимость карты дроппера на «черном рынке» выросла до 70 тысяч рублей

Стоимость карты дроппера, которая используется для перевода и обналичивания похищенных средств, на «черном рынке» сейчас доходит до 70 тысяч рублей, рассказал в интервью газете «Комсомольская правда» заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
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