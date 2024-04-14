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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Быстров: «Абаскаль не тренер, а физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает»

В субботу «Спартак» уступил «Сочи» (0:1) в рамках Мир РПЛ. «Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды.

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