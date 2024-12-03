Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    У бабки-француженки случился облом. Однако, сидя в параше, мадам продолжает булькать. Майдан скис и провалился. Пора ...Зурабишвили призв...
  • Walery
    Автор... ты сам на Великих стройках принимал участия... что либо строил?«Мы их только раз...
  • Геннадий Бережнов
    Должна быть системная работа и в этом нужно согласиться с Коц. Оружие идёт потоком с Запада через ж\д мосты и тоннели...«Мы их только раз...

Грузинский политик объяснил, почем страна никогда не выполнит требования ЕС

Грузинский политик объяснил, почем страна никогда не выполнит требования ЕС

Евросоюз выдвинул к Грузии требования, которые власти страны не смогут и не станут выполнять. Они касаются как отмены результатов парламентских выборов, на которой победила «антиевропейская» партия, так и устранения ряда законодательных актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх