Hill: Макконел предложил разделить пограничный вопрос и финансирование Украины

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл предложил представителям своей партии разделить вопрос финансирования Украины и безопасности южной границы страны, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.
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