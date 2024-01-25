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Hill: Макконел предложил разделить пограничный вопрос и финансирование Украины

Hill: Макконел предложил разделить пограничный вопрос и финансирование Украины

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл предложил представителям своей партии разделить вопрос финансирования Украины и безопасности южной границы страны, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

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