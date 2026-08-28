В МИД РФ назвали пиратством задержания Францией пяти танкеров

Пять танкеров. Пять задержаний за полгода. Франция перешла от слов к силовой игре на морских маршрутах, и реакция Москвы не заставила себя ждать.
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