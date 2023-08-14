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Экс-помощник Трампа Болтон: Политика Байдена оттягивает поражение Украины

Экс-помощник Трампа Болтон: Политика Байдена оттягивает поражение Украины

Бывший помощник экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с комментарием по поводу политики, которая проводится администрацией действующего лидера США Джо Байдена в отношении Украины.

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