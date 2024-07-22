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Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне

Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне

Харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Ставропольский край Наши новые друзья показывают очень симпатичный строящийся район Михайловска под Ставрополем с аккуратными современными коттеджами.

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