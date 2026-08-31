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Тукай әдәби музеенда «Печән базары, Бакый Урманче һәм Габдулла Тукай» күргәзмәсе ачылды

Тукай әдәби музеенда «Печән базары, Бакый Урманче һәм Габдулла Тукай» күргәзмәсе ачылды

Габдулла Тукай әдәби музеенда «Печән базары» фестивале кысаларында «Печән базары, Бакый Урманче һәм Габдулла Тукай» дип аталган яңа күргәзмә ачылды.

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