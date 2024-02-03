В Бельцах полиция отстранила от вождения пьяного водителя

В Бельцах пьяного водителя остановила смешанная команда карабинеров и полицейских. Сегодня утром смешанный экипаж, состоящий из карабинеров и сотрудников ИП Бельцы, выполняя миссию патрулирования и оперативного реагирования, заметил автомобиль модели Mitsubishi Lancer, хаотично двигавшийся по ул.