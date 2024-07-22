Цветотип и фигура — не все! Почему ваш стиль может быть далек от идеала?

Красота и стильБольше по теме "Вы одеты не по своему цветотипу, какой же вы стилист?" Вот такие смешные комментарии я периодически вижу под своими публикациями в интернете… Откуда берутся такие глупости? От начитавшихся бесплатных статей в интернете страждущих "найти истину" и наконец-то понять, как же создается свой стиль.