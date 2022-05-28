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Россию не пустили на ЧМ по хоккею 2023, Евгений Савин покинул Россию, ДНР планирует воссоздать «Шахтер», Хачанов в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Колорадо» в финале Запада и другие новости

Россию не пустили на ЧМ по хоккею 2023, Евгений Савин покинул Россию, ДНР планирует воссоздать «Шахтер», Хачанов в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Колорадо» в финале Запада и другие новости

Доброе утро всем, сегодня финал Лиги чемпионов! Начинаем субботу с дайджеста главных новостей ☀️ 1. Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023 по решению ИИХФ.

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